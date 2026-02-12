en la tarde de este jueves y ante la consulta de este medio sobre quien estaría protocolarmente recibiendo y acompañando al Sr Gobernador de la provincia Martín Llaryora, quien estando en nuestra zona por la fiesta Nacional del Trigo, y aprovechando a visitar el Departamento mañana estaría en Marcos Juárez.

ante la consulta sobre quien recibirá y acompañará al gobernador en ausencia de la intendenta por vacaciones, y que protocolarmente correspondería al presidente del Concejo,Barletta,el mismo salió con los tapones de punta ,ya que no delegaron dicha actividad ejecutiva en el mismo según él porque incomodaría con su presencia a la figura del ex intendente Dellarosa, por ello decide dar un paso al costado, aunque lo dijo en declaraciones a nuestro medio muy molesto que por cuestiones personales ocurran estas situaciones.

en otro momento de la charla con Panorama dice que va a mandar a estudiar la carta orgánica a la intendenta, reconoce que la misma toma estas desiciones para evitarse malestar y no incomodar la figura del ex intendente, mientras deja ver la división interna que existe y que si bien es un año electoral no es la adecuada.

.