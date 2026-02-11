El pedido se hizo sentir en distintos puntos del territorio santafesino siendo Rosario un foco muy complejo

en las últimas horas se agravaron las manifestaciones donde piden por mejoras salariales,cobertura de la mutual, por la contención psicológica, tras varios casos de suicidio en el último tiempo,traslados grandes distancias a las que deben trasladarse los efectivos a cumplir sus guardias, el tema de adicionales y un cúmulo de situaciones límites que han llevado al malestar general.

se espera una respuesta favorable desde el ámbito del ejecutivo y el ministerio de seguridad, piden un diálogo y un acuerdo urgente. recordamos que los efectivos como tal no pueden reclamar por lo tanto lo hacen sus familiares y en las últimas horas se han encontrado con que otros efectivos son enviados a frenar estas manifestaciones y se ha tornado un clima complejo