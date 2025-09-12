Renacer: Padres que enfrentan la muerte de sus Hijos.
El Grupo Renacer Marcos Juárez invita a toda la comunidad, a compartir una tarde de encuentro, arte, risas y esperanza.
Sábado 13 de Septiembre 15:00 horas.
Plaza Centenario, Barrio Villa El Panal.
Actividades.
Pintada de Mural.
Música en vivo.
Artistas invitados.
Juegos.
Sorteos.
Artista Visual Fabiana Quinteros.
Música en vivo:
Alejandro y Luciano Millán.
¡ Trae tu reposera y mate !.
Ganas de compartir y buena onda.
Acompañamos a celebrar la vida. ¡ Te esperamos !.