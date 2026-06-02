Como cada 2 de junio, para homenajear el Día del Bombero, el cuartel de la ciudad estará realizando diversas actividades durante el día de hoy.

El cronograma inició con el toque de sirena a las 8 de la mañana y la formación, el cual se pudo oír en gran parte del centro de Marcos Juárez.

Luego se realizará una entrega floral en el cementerio, y, finalmente, el equipo de rescate visitará los diversos jardines de infantes que hay, tanto en el turno mañana como en la tarde, para que los más pequeños puedan hablar con ellos y sacarse fotos.