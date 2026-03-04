Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 4007 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 4500,00 5000,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3500,00 5820,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3800,00 5950,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2200,00 3500,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 2500,00
Toros Especiales 3100,00 3500,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4480,00 4700,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 155 Cabezas
Novillos Livianos 5200,00
Overos Negros 4600,00 4800,00
Novillitos Livianos 5000,00 5200,00
Vacas Buenas 3100,00 3570,00
Vacas de Conserva 2200,00 2600,00
Vaquillonas Livianas 5220,00 5500,00
Toros Buenos 3370,00 3650,00