Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: en 58 Camiones 2006 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2670,00 3900,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3450,00 3900,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2750,00 3920,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2600,00 3000,00
Vacas de Conserva Buena 1700,00 2700,00
Toros Especiales 3000,00 3100,00
Categoría Macho Entero Joven Regular 3300,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 165 Cabezas
Novillos Livianos 3500,00
Novillitos Livianos 3700,00
Vacas Buenas 3190,00
Vacas de Conserva 2200,00 2500,00
Vaquillonas Livianas 3500,00 3700,00
Toros Buenos 3000,00 3100,00
Categoría Macho Entero Joven 3200,00