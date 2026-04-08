Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:

Entrada: 4734 Cabezas

Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 4000,00 4800,00

Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 4200,00 5400,00

Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3800,00 5550,00

Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2400,00 3600,00

Vacas de Conserva 1900,00 2800,00

Toros Especiales 3000,00 3400,00

Categoría Macho Entero Joven Hasta 430 kilos 3000,00 5300,00

Mercado de Hacienda de Rosario:

Entrada:

Overos Negros 4300,00

La pròxima actividad de este mercado serà el 15 de Abril.