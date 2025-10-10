Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 77 Cabezas
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3250,00
Vacas Regulares 2600,00 2750,00
Toros Especiales 2500,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: Sin Operaciones
