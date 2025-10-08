Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 8717 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2450,00 3550,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2700,00 3790,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2000,00 3790,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2000,00 2700,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 2500,00
Toros Especiales 2400,00 3100,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2650,00 3600,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 340 Cabezas
Novillos Overos Negros Livianos 2540,00
Novillitos Especiales y Buenos 3050,00 3350,00
Vacas Buenas de Consumo 2500,00 2700,00
Vacas de Conserva 1900,00 2280,00
Vaquillonas Especiales y Buenas Livianas 3180,00 3350,00
Toros Buenos 2500,00 2700,00