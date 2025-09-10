Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 5882 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2700,00 3500,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2700,00 3560,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2400,00 3500,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2400,00 2900,00
Vacas de Conserva Buena 1700,00 2350,00
Toros Especiales 2000,00 2950,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2700,00 3280,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 4750 Cabezas
Novillos Especiales y Buenos Livianos y Pesados 3100,00 3200,00
Novillitos Especiales y Buenos 2900,00 3350,00
Vacas Buenas de Consumo 2300,00 2600,00
Vacas de Conserva 1500,00 1900,00
Vaquillonas Especiales y Buenas Livianas 2900,00 3200,00
Toros Buenos 2200,00 2700,00
Categoría Macho Entero Joven 3100,00