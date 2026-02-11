Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 6508 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3400,00 4820,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3800,00 5500,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3200,00 5340,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 1700,00 4000,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 2700,00
Toros Especiales 2300,00 4200,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4000,00 5100,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 183 Cabezas
Novillos Regulares 4180,00
Novillitos Especiales y Buenos 4000,00 4400,00
Vacas de Consumo 2900,00 3280,00
Vacas de Conserva 1800,00 2500,00
Vaquillonas Regulares 3840,00 3900,00
Toros Buenos 2900,00 3100,00