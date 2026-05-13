Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 5988 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más 430 kilos 3500,00 4920,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2600,00 5500,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2300,00 5370,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2000,00 3900,00
Vacas de Conserva Buena 1850,00 2600,00
Toros Especiales 2900,00 3800,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3500,00 5100,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 375 Cabezas
Novillos Cruzas 4050,00
Overos Negros 4200,00 4600,00
Novillitos Livianos 4700,00 4780,00
Vacas Buenas 2800,00 3100,00
Vacas de Conserva 1680,00 2500,00
Vaquilllonas Livianas 4800,00 5000,00
Toros Buenos 3270,00 3380,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones