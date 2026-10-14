Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 6756 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3700,00 4650,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3700,00 5200,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3700,00 5200,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 3000,00 4000,00
Vacas de Conserva Buena 2600,00 3000,00
Toros Especiales 4000,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4000,00 4750,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 81 Cabezas
Novillos Livianos 4500,00
Overos Negros 4250,00
Vacas Manufactura 2770,00
Vacas de Conserva 2600,00
Vaquillonas Livianas 4580,00 4800,00
Toros Regulares 3620,00
Categorìa Macho Entero Joven 2400,00