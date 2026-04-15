Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 6884 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3100,00 4500,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3500,00 5400,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2200,00 5570,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2000,00 3800,00
Vacas de Conserva Buena 1600,00 3000,00
Toros Especiales 2200,00 3900,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4800,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 325 Cabezas
Novillos Livianos 4400,00
Novillitos Livianos 4800,00 5000,00
Vacas Buenas 3000,00 3320,00
Vacas de Conserva 2100,00 2500,00
Vaquillonas Livianas 5200,00
Toros Buenos 2800,00 3100,00
Categorìa Macho Entero Joven Especial Sin Operaciones