Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 2527 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3500,00 4850,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2200,00 5700,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3900,00 5650,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2100,00 3800,00
Vacas de Conserva Buena 2000,00 2600,00
Toros Especiales 3400,00
Categoría Macho Entero Joven Hasta 430 kilos 4200,00 5000,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 249 Cabezas
Novillos Livianos 4900,00
Novillitos 4950,00 5150,00
Vacas Buenas 3110,00 3300,00
Vacas de Conserva 2100,00 2440,00
Vaquillonas Livianas 4900,00 5000,00
Toros y Categorìa Macho Entero Joven Especial Sin Operaciones