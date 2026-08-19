Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 5460 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3800,00 4700,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3900,00 5400,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3600,00 5300,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2300,00 4000,00
Vacas de Conserva Buena 2100,00 2900,00
Toros Especiales 3200,00 4000,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4250,00 4900,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 179 Cabezas
Novillos Livianos 4500,00 4650,00
Vacas Buenas 3000,00 3500,00
Vacas de Conserva 2000,00 2600,00
Vaquillonas Livianas 4700,00
Toros Buenos 3000,00 3200,00