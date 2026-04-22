Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 2322 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más 430 kilos 3300,00 5200,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 4500,00 5320,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 4600,00 5400,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2250,00 3000,00
Vacas de Conserva 1700,00 2650,00
Toros Especiales 3200,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4400,00 5000,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 202 Cabezas
Novillos Livianos 4000,00 4500,00
Novillitos Livianos 4400,00 5000,00
Vacas Buenas 3000,00 3250,00
Vacas de Conserva 2100,00 2500,00
Vaquillonas Livianas 4400,00
Toros Buenos 3850,00