Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 7086 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2700,00 3670,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2520,00 3670,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2500,00 3630,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 1800,00 3000,00
Vacas de Conserva Buena 1900,00 2400,00
Toros Especiales 2100,00 3250,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3300,00 3610,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 271 Cabezas
Novillos Livianos 3100,00 3330,00
Novillitos Livianos 3300,00 3400,00
Vacas Buenas 2660,00 2940,00
Vacas de Conserva 1800,00 2000,00
Vaquillonas Livianas 3300,00 3550,00
Toros Buenos 2700,00 2800,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones