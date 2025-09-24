Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 6253 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2700,00 3650,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2100,00 3760,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2800,00 3600,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 1800,00 2900,00
Vacas de Conserva Buena 1600,00 2400,00
Toros Especiales 2600,00 3000,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2900,00 3420,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 335 Cabezas
Novillos Livianos 3200,00 3250,00
Novillitos Livianos 3380,00 3430,00
Vacas Buenas 2550,00 2720,00
Vacas de Conserva 1700,00 1970,00
Vaquillonas Livianas 3000,00 3200,00
Toros Buenos 2270,00 2600,00