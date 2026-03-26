Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 7577 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3300,00 4910,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 4300,00 5500,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3400,00 5500,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2300,00 3600,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 3000,00
Toros Especiales 3320,00 3350,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3500,00 4800,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 171 Cabezas
Overos Negros 4300,00 4500,00
Novillitos Medianos 4800,00 4850,00
Vacas Buenas 3200,00 3600,00
Vacas de Conserva 2070,00
Vaquillonas Regulares 4500,00
Toros Buenos 3300,00
Categorìa Macho Entero Joven Sin Operaciones