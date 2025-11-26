Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 9613 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2400,00 4440,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3250,00 4600,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 1700,00 4640,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 1700,00 3300,00
Vacas de Conserva Buena 1500,00 2500,00
Toros Especiales 2450,00 3700,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3400,00 4300,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 138 Cabezas
Novillos Especiales y Buenos Livianos y Pesados 4000,00
Novillitos Especiales y Buenos 4000,00 4220,00
Vacas Buenas de Consumo 2700,00 3000,00
Vacas de Conserva 1770,00 2380,00
Vaquillonas Especiales y Buenas Livianas 3590,00 3900,00
Toros Buenos 2700,00 3060,00