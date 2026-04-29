Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 9102 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3000,00 4900,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 4500,00 5300,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2800,00 5500,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2200,00 3600,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 2700,00
Toros Especiales 2300,00 3400,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3000,00 5000,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 555 Cabezas
Overos Negros 4400,00
Novillitos Livianos 4500,00 4800,00
Vacas Buenas 2750,00 3200,00
Vacas de Conserva 2000,00 2550,00
Vaquillonas Livianas 4700,00
Toros Buenos 3200,00 3400,00
Categorìa Macho Entero Joven Sin Operaciones