Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 4889 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2960,00 3880,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3000,00 3900,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2900,00 3900,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2200,00 3300,00
Vacas de Conserva Buena 2300,00 2500,00
Toros Especiales 2700,00 3300,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 3000,00 3720,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 170 Cabezas
Novillitos Livianos 3450,00 3550,00
Vacas Buenas 2870,00 3100,00
Vacas de Conserva 2370,00 2450,00
Vaquillonas Livianas 3400,00
Toros Buenos 3150,00 3170,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Sin Operaciones