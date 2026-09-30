Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 2284 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3600,00 4700,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3800,00 5100,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3600,00 5050,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 3400,00 3650,00
Vacas de Conserva Buena 2800,00
Toros Especiales 2800,00 4020,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4740,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 148 Cabezas
Novillos Livianos 4200,00
Vacas Buenas 3400,00 3600,00
Vacas de Conserva 2300,00 2400,00
Vaquillonas Livianas 3800,00 4600,00
Toros regulares 3300,00 3600,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones