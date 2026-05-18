Durante la mañana de hoy lunes, diversos comentarios llegaron al equipo de la Red Panorama sobre las heladas que se sufrió, tanto en la ciudad como en la región sudeste de la provincia.

A pesar de que el pronóstico marcaba precipitaciones y descenso de temperatura el fin de semana, las lluvias se presentaron solamente con medio milímetro en un sector de Marcos Juárez. Luego, las mínimas del sábado y domingo han sido de 1 grado, e incluso menos.

Ya en la madrugada del lunes, la temperatura fue bajo cero, marcando una helada pronunciada en la ciudad. También, los marcosjuarenses hicieron llegar a Panorama las imágenes de los sectores verdes, como plazas y patios de viviendas, donde se podía observar claramente la escarcha de la mañana.

Para las 9 horas, la temperatura ya marcaba 2,5º. Se espera para hoy una máxima de 17, y una semana donde no superaría los 20 grados.