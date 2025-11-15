Hockey del CAM:
Modo Semifinales:
Sábado 15 de Noviembre:
Clausura Línea C.
Sub 14: CAM vs. GIMNASIA Y ESGRIMA C DE ROSARIO 09:00 HORAS Cancha: GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO.
Sub 16: CAM vs. GIMNASIA Y ESGRIMA C DE ROSARIO 10:30 HORAS Cancha: GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO.
Sub 19: CAM vs. GIMNASIA Y ESGRIMA C DE ROSARIO 12:30 Horas Cancha: GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO.
Reserva: CAM vs. OLD RESIAN B 17:00 horas Cancha: UNIVERSITARIO DE ROSARIO.
Primera: CAM vs. SUSANENSE DE MARÍA SUSANA 19:00 Horas Cancha: UNIVERSITARIO DE ROSARIO.
Domingo 16 de Noviembre:
Hockey Recreativo: L I H S C.
CAM vs. SAN CARLOS DE LOS SURGENTES
Hora: 13:30 horas
Lugar: CAM MARCOS JUÁREZ.