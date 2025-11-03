Hockey del Club Atlético Municipal:
¡ A Semis del Clausura !.
Gran jornada para nuestras jugadoras, que dejaron todo en los Cuartos de Final y se metieron entre las mejores del torneo.
Sub 19:
vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 1 CAM 1
Penales: 2-3
Goles: Sofía Viviani, Jazmín Arregui, Violeta Céliz, Josefina Misaña y Eilen Carloni.
Reserva:
vs. CAM 4 SUSANENSE 2
Goles: Agustina González, Alejandra Escobedo, Yanina Claramonte y Milagros De Arma.
Primera:
vs. CAM 5 UNIÓN CASILDENSE 1
Goles: Noelia González, Alejandra Escobedo, Lilian Dangelo, Milagros De Arma y Camila Aguirre.