El sábado 01 de Noviembre se juega en Rosario la Asociación de Hockey del Litoral Línea C, por los Cuartos de Final.
El Club Atlético Municipal jugará:
En Primera:
CAM M. J. vs. UNIÓN CASILDENSE DE CASILDA
Hora: 20:00 horas en Old Resian Club,
En Reserva:
CAM M. J. vs. SUSANENSE DE MARÍA SUSANA
Hora: 16:30 horas en Old Resian Club
Sub 19:
ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. CAM M. J.
Horario: 13:30 horas en Newellªs Old Boys.
Sub 16:
CAM M. J vs. Duendes C
Horario: 10:30 horas en el Club Atlético Rosario Central
Sub 14:
CAM M. J. VS. DUENDES C
Horario: 09:00 horas en el Club Atlético Rosario Central