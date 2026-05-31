Hockey del Club Atlètico Municipal:

Por la 10 Fecha de la Asociaciòn de Hockey del Litoral por la Lìnea C, el Club Atlètico Municipal jugò ante Gimnasia y Esgrima C de Rosario.

En Primera: Arriba 3 a 0 con goles de Sofìa Viviani, Estefanìa Surbera y Lilian D angelo.

En Reserva: Arriba 1 a 0 con gol de Ailèn Carloni.

En Sub 19: Abajo 0 a 4.

En Sub 16: Arriba 2 a 0 con goles de Serena Bartolaccini y Paulina Cambronero.

En Sub 14: Abajo 1 a 3 con gol de Antonella Mantegari.

En Sub 12: Abajo 0 a 3.

En la pròxima fecha jugarà de visitante dentro de 15 dìas ante Susanense de Marìa Susana.