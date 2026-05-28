Hockey del Club Atlètico Municipal:

Por la 9 fecha de la Asociaciòn de Hockey del Litoral Lìnea C, Duendes jugò con el Club Atlètico Municipal.

En Primera: DUENDES 0 CAM 1. El Cam se ubica segundo a un punto de Atl. del Rosario D. Milagros De Arma es la goleadora con 5 goles.

En Reserva: DUENDES 1 CAM 5. El Cam se ubica cuarto a 4 puntos del puntero Provincial. La goleadora es Camila Aguirre con 6 goles.

En Sub 19: DUENDES 1 CAM 1. El Cam se ubica noveno. Sofìa Viviani es la goleadora con 7 goles.

En Sub 16: DUENDES 0 CAM 2. El Cam se ubica quinto.

En Sub 14: DUENDES 0 CAM 3. El Cam se ubica noveno. Las goleadores son: Antonella Mantegari con 5 goles y Jazmìn Fornasero con 4 goles.

En la pròxima fecha el CAM recibe a Gimnasia y Esgrima de Rosario.