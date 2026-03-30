Hockey del Club Atlètico Municipal:
El Club Atlètico Municipal viajò a Cañada de Gòmez para enfrentar a Adeo.
Resultados vs. Adeo de Cañada de Gòmez Fecha 4.
Sub 12: Suspendido.
Sub 14: derrota de 2-3 Goles de Antonella Mantegari(2).
Sub 16: victoria 1-0 con gol de Antonella Mantegari.
Sub 19: Derrota 2-4 con goles de Valentina Chiachera y Angie Mancini.
Reserva: Victoria 1-0 gol de Priscila Criado.
Primera: Victoria 1-0 gol de Giuliana Bottacìn.
Buen fin de semana para el club, sumando victorias importantes.