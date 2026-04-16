Rugby del Club Atlètico Municipal:

Agenda del fin de semana.

Sàbado 18: Primera.

vs. Sportivo Rivadavia(recuperò Fecha 1).

16:00 horas.

Lugar: San Genaro, Santa Fe.

Domingo 19: M 17:

vs. Universitario de Rosario

11:30 horas.

Lugar: Rosario.

Rugby: Encuentro en el Club.

El sàbado compartimos una hermosa jornada de rugby con infantiles y juveniles.

Recibimos a nuestros amigos de Los Cuervos Rugby de Bell Ville y disfrutamos de un gran dìa de juego y compañerismo.

Gracias por la visita.

Hockey: Fecha 6 en Casa.

Este finde, la Lìnea C vuelve a jugar en el Club.

Sàbado 18 de Abril.

vs. Jockey Club «D».

Lugar: CAM.

Horarios:

Sub 12: 09:00 horas.

Sub 14: 10:30 horas.

Sub 16: 12:00 horas.

Sub 19: 13:30 horas.

Reserva: 15:00 horas.

Primera: 16:30 horas.