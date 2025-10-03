Club Atlético Municipal:
Programación de Hockey:
Sábado 4 y Domingo 5:
CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL vs. ALUMNI
Línea C Torneo AHL C Fecha 10.
vs. Alumni.
Lugar: Club Atlético Municipal.
Sábado 04 de Octubre.
Horarios:
09:15 Sub 12.
10:15 Sub 14.
11:45 Sub 16.
13:15 Sub 19.
14:45 Reserva.
16:15 Primera.
Hockey Recreativo: Liga Independiente Sudeste Cordobés Fecha 7.
vs. General Roca.
Lugar: Club Leones.
Domingo 05 de Octubre.
13:30 horas.
Rugby:
Jugamos la Fecha 8 en casa.
Domingo 05 de Octubre.
vs. Unión Casildense.
Lugar: Club Atlético Municipal.
Hora: 15:00.