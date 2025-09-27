Club Atlético Municipal:
Programación Hockey.
Sábado 27 y Domingo 28 de Septiembre.
Hockey:
Línea C Torneo Asociación de Hockey Línea C Fecha 9.
vs. Old Resián B
En Rosario.
Sábado 27 de Septiembre.
Hockey Recreativo: Liga Independiente de Hockey del Sudeste Cordobés Fecha 6.
vs. Argentino B. V.
Lugar: General Roca.
Domingo 28 de Septiembre.
Hora: 14 y 30.
Rugby:
Jugamos la Fecha 7.
Torneo Clausura Desarrollo.
Domingo 28 de Septiembre.
DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL
15:00 horas.
Lugar: Armstrong.