Hospital Dr Abel Ayerza Junta de Discapacidad CUD.

Para solicitar turno para la junta de discapacidad, ya sea por, primera vez.

Renovación del certificado único de discapacidad(CUD).

Debés comunicarte exclusivamente por Whats App al 351 6321486.

Atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 horas.

En la segunda, imagen podés ver los requisitos y la documentación necesaria para presentar el día de la evaluación.

Importante: Si no se Presenta la documentación completa, no se realizará la evaluación y se deberá programar un nuevo turno.

Hospital Dr. Abel Ayerza

Que Papeles tengo que llevar ?.

Requisitos Cud.

Planilla solicitud completa.

Certificado Médico donde conste:

Diagnostico.

Severidad Cuadro Clínico.

Antecedentes.

Tratamientos realizados y actual.

Estudios complementarios que avalen el Diagnóstico del Certificado.

Copia DNI.

Si el Paciente es menor de edad necesitará.

Copia DNI Madre/Padre Tutor.

Partida de Nacimiento.

Copia Carnet Obra Social.

Constancia Nro Cuit.

Certificado vencido(el original) en el caso de renovación.