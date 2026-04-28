Durante la mañana de hoy, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que se inaugurará la primera etapa del edificio del Polo Educativo en la ciudad.

El acto será a partir de las 19 horas en la estructura ubicada frente a la Terminal de Ómnibus, con ingreso por calle Azcuénaga. Contarán con la presencia de autoridades provinciales, como también el gobernador Martín Llaryora.

Además de eso estarán los directivos de la Universidad Provincial, del Centro Universitario y del Instituto Bernardo Houssay, quienes formarán parte de las instituciones que tendrán sus carreras en el Polo.

A través del comunicado invitan a los vecinos que quieran participar y asistir del acto.