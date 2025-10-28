En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Germán Trigos, nos brindó mayores detalles de lo ocurrido.

Durante la noche del lunes, pasadas las 20 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un rescate de una persona en la calle Sáenz Peña al 1200, en cercanías de la esquina con Tucumán.

Allí, momentos antes, una señora mayor de edad se encontraba en el lugar, cuando la vereda cedió, abriéndose un pozo. Además de la damnificada, dos motocicletas quedaron también dentro del cráter.

Al llegar los bomberos, realizaron las tareas de rescate para sacar a la mujer del derrumbe. Según lo detallado por Trigos, dentro del cráter no había presencia de agua, por lo que se podría descartar la hipótesis de que sea un pozo séptico.

Rápidamente la trasladaron al Hospital Abel Ayerza por lo que, en diálogo con la Panorama, el director del nosocomio, Agustín Sicardi, detalló que la damnificada ingresó en buen estado, sólo con una molestia en uno de sus tobillos.

Fue dada de alta a los pocos minutos, luego de realizar los chequeos necesarios.