Durante las últimas horas, un hecho delictivo sacudió a los vecinos de la región, con el robo y secuestro de un chofer de camión, el cual fue liberado horas más tarde a casi 120 kilómetros de distancia.

El hecho se dio a conocer el jueves, cuando el damnificado denunció el hecho.

Según lo testificado, la víctima, oriunda de la localidad entrerriana de Federación, se encontraba descansando en cercanías de Armstrong, cuando fue interceptado por los malhechores, quienes le robaron el vehículo y lo mantuvieron cautivo durante varias horas.

Luego lo liberaron sobre Ruta 3, en cercanías de Bell Ville. Allí, pasadas las 11 de la mañana de ayer, fue encontrado por la policía. Luego, mientras lo llevaban a la comisaría para realizar la denuncia, pudieron divisar el acoplado del camión, el cual trasladaba cítricos.

El transporte se encontraba a la altura del kilómetro 502 sobre Ruta 9. Por otro lado, la cabina del camión en la cual se trasladaban los delincuentes aún no pudo ser hallada.