Durante la mañana del viernes, alrededor de las 10 horas, personal policial recibió una denuncia de un hombre, de aproximadamente 72 años, por un robo que habría sufrido entre las calles Mitre y Juan B. Justo.

Momentos antes, según lo testificado, el damnificado se encontraba trabajando como remisero cuando llevaba a un hombre en cercanías de esa dirección. Al llegar a destino el sujeto, antes de descender, se llevó dos billeteras de la guantera del vehículo, una de las cuales contenía documentación, y la otra, dinero en efectivo.

Se está llevando a cabo una investigación para dar con el sospechoso.

Luego, en la mañana de hoy, el equipo de Red Panorama pudo dialogar con el damnificado, Omar Díaz, quien detalló que, al momento del hurto, pudo observar como el sujeto huía por los techos de la cuadra y se metía en una vivienda.

Según lo que contó Díaz, en ambas billeteras tenía un monto aproximado de 30 mil pesos.