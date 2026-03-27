Durante esta semana, diversos hechos delictivos ocurrieron en la ciudad con un día de diferencia. En todos los casos, el factor en común fue el lugar geográfico, ya que se dieron en el barrio Villa Argentina.

El primero que pudo conocer el equipo de Red Panorama fue a comienzos de la semana, cuando los delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron una caja fuerte con objetos de valor dentro.

Luego, en las últimas horas se informó la noticia del hurto de una motocicleta 110 cc, relativamente nueva, la cual estaba estacionada fuera de una vivienda en el barrio.

Por último, en la mañana de hoy viernes, un nuevo hecho delictivo se hizo eco de los vecinos de Marcos Juárez, el cual se trata de un automóvil que se encontraba en la calle Lapacho, y también fue robado de sus propietarios.

Sobre el caso de la caja fuerte, Panorama pudo conocer la información extraoficial que, horas después del hecho, lograron detener a una persona, la cual fue trasladada a la cárcel de Villa María bajo la carátula de ‘robo calificado agravado por escalamiento’.

Aparentemente, según lo que pudo conocer el equipo, este hombre tendría antecedentes por delitos similares, y había quedado en libertad días antes de este nuevo robo.