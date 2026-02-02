Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 11:25, personal policial recibió la denuncia de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes gritaban pidiendo auxilio afuera de su vivienda, la cual se encuentra en cercanías de la comisaría.

Al llegar la policía, ambos testificaron que, momentos antes, un malhechor se metió a la casa para robarles, por lo que pudieron retenerlo adentro y salir para buscar a los uniformados.

Inmediatamente aprehendieron al sujeto, el cual fue trasladado a la comisaría local para labrar las actas correspondientes.