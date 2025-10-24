Durante la mañana del miércoles el equipo de la Red Panorama, a través de rumores y trascendidos, recibió la información de que habrían intentado robar nuevamente en el local de la Mutual Coyspu, el cual se encuentra entre las calles Lardizabal y casi esquina 9 de Julio.

Momentos más tarde, la Panorama pudo dialogar con las autoridades de la empresa, quienes confirmaron que los malhechores, durante la noche del martes y madrugada del miércoles, quisieron ingresar tirando una piedra en la puerta de entrada.

Allí, la puerta se astilló pero no se rompió, y activó el censor que hizo que sonara la alarma. Por esta razón los delincuentes huyeron sin lograr llevarse nada.

Además confirmaron que entregaron las cámaras de seguridad a la policía para poder dar con los sujetos.

El local ya había sufrido un robo anteriormente, con un modus operandi similar. En ese momento se habían logrado llevar herramientas varias de la vidriera.