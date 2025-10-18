Justiniano Posse: FPA detuvo a un sujeto y secuestró estupefacientes

En el marco de investigaciones dirigidas por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la localidad de Justiniano Posse, que culminó con la detención de un Hombre mayor de edad y el secuestro de estupefacientes.

El Procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle José Rubio s/n, donde Personal de la Fuerza logró el secuestró de varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, el detenido de 20 años fue trasladado a sede Judicial junto con los elementos incautados, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.