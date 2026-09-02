En diálogo con el equipo de Red Panorama, el candidato del Partido Libertario, Juan Carlos Escobar, y el legislador provincial del mismo partido, Agustín Spaccesi, repasaron sus principales propuestas y llamaron a los vecinos a participar de las elecciones. Ambos plantearon la necesidad de un cambio profundo en la gestión de Marcos Juárez.

Uno de los ejes centrales del mensaje fue la infraestructura. Escobar cuestionó el estado de calles, accesos y sectores productivos, y sostuvo que el municipio debe concentrarse en resolver problemas concretos. Para el candidato, las obras deben estar vinculadas con la eficiencia y las necesidades cotidianas de los vecinos.

Spaccesi también apuntó contra lo que consideró falta de gestión en los accesos a la ciudad y en la conexión con sectores industriales y comerciales. En ese sentido, mencionó alternativas que, según explicó, permitirían mejorar la circulación y facilitar el traslado de trabajadores, camiones y vecinos.

De cara al domingo, ambos dirigentes insistieron en la importancia de que los ciudadanos concurran a votar. Spaccesi sostuvo que existe un sector importante del electorado desanimado después de años de frustraciones, pero afirmó que la abstención no permitirá modificar una realidad que, según su mirada, necesita un cambio.

Escobar, en tanto, volvió a pedir una oportunidad para su espacio y vinculó la elección municipal con una transformación política más amplia. “Dame cuatro años, date la oportunidad”, planteó, al sostener que una nueva administración debe ser evaluada por sus resultados y por su capacidad para resolver los problemas de la ciudad.

El candidato también reivindicó su pertenencia al movimiento libertario y su respaldo a las ideas del presidente Javier Milei. Señaló que la educación y la capacitación son fundamentales para enfrentar los cambios en el mundo laboral y sostuvo que el objetivo debe ser preparar a los ciudadanos desde su formación inicial.

En esa línea, Escobar planteó que, si llega al gobierno municipal, buscará conformar un equipo de trabajadores preparados y en constante capacitación. “Necesitamos un equipo de trabajo en la municipalidad que esté preparado y que se siga preparando”, afirmó, al proponer una carrera laboral basada en la formación y el esfuerzo.

Con ese mensaje, el Partido Libertario cerró su campaña en Marcos Juárez con la mirada puesta en las urnas y en una renovación de la gestión. Escobar y Spaccesi insistieron en que el desafío excede una elección municipal y apunta a un cambio de paradigma.