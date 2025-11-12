Judo de Argentino:

Destacada participación de nuestros judokas en la Copa Tiro Suizo de Rosario.

El día domingo 09 de Noviembre, en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo la Copa Tiro Suizo, un importante encuentro deportivo que reunió a competidores de distintas localidades.

El Club Argentino estuvo presente y participando con la representación de Austin Almada y Benicio Dellarossa, quienes tuvieron una excelente actuación en cada unda de sus presentaciones.

Felicitamos a nuestros judokas albirrojos por su compromiso, esfuerzo y dedicación, valores que representan el espiritu de nuestro Club dentro y fuera del tatami.