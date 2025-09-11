Judo de Argentino:

Exámenes, Promociones y Podios.

El Club Argentino vivió días de intensa actividad para nuestra disciplina de Judo, con importantes logros tanto en los exámenes de categoría formativas y mayores, como en competencias de nivel regional.

Exámenes de Cinturón Sábado 30 de Agosto.

En nuestra institución se realizó el examen para cambio de cinturón de las categorías formativas, con participación de jodokas de Villa María.

Los resultados fueron:

Promoción, Blanco dos Puntas Amarillas Echevarría Giovana, Barletta Angel Amadeo, Dellarossa Piva Benicio, Fausto Brusa.

Blanco Amarillo: Loza Felipe.

Amarillo: Mainero Tomás.

Amarillo-Naranja: Rapachiani Mateo, Rapachiani Felipe, Fresco Austin.

Para Naranja: Echevarría Tiziano, Kunicic Dante.

Destacamos especialmente a Dante Kunicic, quien gracias a su excelente evaluación y desempeño competitivo, recibió la Promoción de dos Puntas verdes a su cinturón Naranja.

Examen de Mayores Jueves 4 de Septiembre.

Nuestros judokas mayores viajaron a Villa María para rendir examen en el Dojo Sil-Ca, logrando:

Blanco-Amarillo: Vicario Gabriel.

Amarillo: Domínguez Tomás, Iros Santiago.

Además todos ellos obtuvieron dos Promociones(dos Puntas) sobre sus cinturones inmediatos.

Torneo Copa Kodokari Capitán Bermúdez(viernes 5 de Septiembre).

Nuestros representantes dejaron en alto los colores del club.

Domínguez Tomás Categoría KNM 60 kilos Plata.

Iros Santiago Categoría KNM 81 kilos Plata.

Vicario Gabriel Categoría KNM 81 Kilos Bronce.

Felicitamos a todos nuestros jodokas y al equipo de entrenadores por estos destacados logros, reflejo del esfuerzo y compromiso, en cada entrenamiento.

Seguimos creciendo juntos en el tatami.