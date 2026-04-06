Durante la noche del domingo, pasadas las 20 horas, personal policial de Justiniano Posse, en el marco del robo de una motocicleta en General Ordóñez, se realizaron diversos operativos en la localidad con dos detenidos.

Allí llevaron a cabo dos allanamientos, los cuales fueron con resultados positivos. En las viviendas lograron incautar la motocicleta Honda Wave que había sido robada anteriormente en Ordóñez, y su casco, como también prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.

Además, la policía detuvo a un hombre de 19 años, quien estaba violando una medida cautelar vigente al momento del operativo. También, por el caso del robo, aprehendieron a una mujer de 26.

Ambos fueron trasladados a la comisaría local, donde se labraron las actas correspondientes.