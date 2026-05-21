Durante la mañana del miércoles, una noticia sorprendió a los habitantes de Justiniano Posse, al ocurrir un accidente laboral que dejó a una persona gravemente herida.

Todo ocurrió cerca de las 10 horas cuando, por razones que se intentan esclarecer, un empleado quedó atrapado entre el chasis de un camión y su acoplado. Sucedió en un campo al noroeste de la localidad.

Al llegar los bomberos y el servicio de emergencias RE, realizaron las tareas de rescate para sacar al damnificado.

Luego fue trasladado al hospital local, donde ingresó con lesiones severas en la caja torácica. Según lo que se pudo conocer más tarde, se encontraba internado en estado crítico.

Aún se desconocen las causas del hecho.