Un accidente de tránsito sacudió a los vecinos de la localidad de Justiniano Posse, tras conocerse que uno de los involucrados es un menor de edad.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, aproximadamente a las 17:40, entre las calles 25 de Mayo y Presbítero Gutiérrez. Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta colisionó con una bicicleta, en la cual se trasladaba el niño.

Al llegar el servicio de emergencias constataron que se encontraba consciente el menor, y algunos politraumatismos. Rápidamente lo inmovilizaron y trasladaron al Hospital Municipal, donde quedó ingresado para hacer el seguimiento médico.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.