En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la presidenta de la Comunidad Regional e intendente de Isla Verde, Patricia Delsoglio, confirmó que ya están disponibles los fondos para retomar y finalizar el centro de rehabilitación ubicado en los terrenos del hospital regional de Marcos Juárez.

“Contamos con los fondos y ya estamos trabajando para programar el anuncio y el llamado a licitación”, aseguró en la mañana de hoy viernes.

Según explicó la funcionaria, en las últimas semanas se avanzó en un relevamiento técnico para precisar qué partes de la obra estaban ejecutadas y cuáles restan completar. “Como la construcción estaba parcialmente hecha, hubo que hacer un conteo detallado de lo que faltaba”, indicó, tras el trabajo conjunto con arquitectos y equipos técnicos vinculados a la Comunidad Regional.

Delsoglio precisó que el monto comprometido ronda los 320 millones de pesos y aclaró que los fondos no serán transferidos a la Municipalidad de Marcos Juárez. “Es un dinero que la provincia, a través del Ministerio de Gobierno, baja directamente a la Comunidad Regional, que es la encargada de administrar y ejecutar la finalización de la obra”, remarcó, dejando en claro el esquema de gestión.

En relación a los próximos pasos, señaló que ahora se analiza cuál es la mejor modalidad para encarar la etapa final de los trabajos. “Tenemos que definir si conviene contratar una empresa que haga todo o avanzar por partes, siempre priorizando calidad, eficiencia y velocidad”, expresó, con el objetivo de optimizar tiempos y recursos disponibles.

Por otro lado, la intendente se refirió al funcionamiento de la Comunidad Regional y a la necesidad de fortalecer su estructura administrativa. “Tiene que funcionar como una empresa, con alguien que controle la gestión y los resultados”, sostuvo, aunque advirtió que para consolidar ese modelo “es imprescindible sumar más recursos y financiamiento”.

Finalmente, Delsoglio destacó el crecimiento del trabajo conjunto entre municipios y la consolidación de la Comunidad Regional como una herramienta clave para ejecutar obras estratégicas en la región.